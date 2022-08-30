Президент «Локомотива» о Шалунове: «Мы берем игроков не для того, чтобы при первой неудаче расставаться. Верим в него»

Президент рассказал, почему клуб сохранил нападающего .

«Во-первых, мы берем игроков не для того, чтобы при первой неудаче расставаться. Да, я признаю, что предыдущий сезон не получился. Но мы верим в Шалунова, в его талант, способности.

Я думаю, придут голы, придет игра, и он будет играть не хуже, чем в ЦСКА. Не сразу пошла игра. Причин много – прошлая предсезонка, травма.

Он нестандартный игрок с отличными качествами. Я считаю, мы должны верить в него», – сказал .

Шалунов с зарплатой 90 млн рублей в год дороже всех в КХЛ, Радулов, Ткачев и Бурдасов делят 2-е место с 80 млн. В топ-12 только 1 легионер («СЭ»)