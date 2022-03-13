Светлов о «Локомотиве»: «0-4 с ЦСКА – большой сюрприз для меня. В Ярославле есть все ингредиенты для формирования лидерской команды»

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Сергей Светлов считает поражение «Локомотива» от ЦСКА со счетом 0-4 большим сюрпризом.

– Главная для вас неожиданность первого круга розыгрыша Кубка Гагарина?

– Изначально было понятно, что главные неудачники определятся в сериях ЦСКА – «Локомотив» и «Ак Барс»«Авангард». В прошлые годы эти команды встречались ближе к финалам конференций, а тут сетка сформировалась так, что традиционные лидеры вышли друг на друга уже на старте – и кто-то должен был завершить сезон.

Все-таки для меня самый большой сюрприз – 0-4 «Локомотива». С большой симпатией отношусь к Ярославлю, там работает ведущая в стране хоккейная школа, в «Локомотиве» собран интересный состав из звездных российских хоккеистов во главе с Марченко и Шалуновым, крепких легионеров и талантливых воспитанников. Есть все ингредиенты для формирования лидерской команды. А в итоге – сухое поражение уже в первом раунде.

– В чем его причины?

– Как отмечали многие специалисты, что-то не получилось у канадского вратаря «Локомотива». Другой момент в том, что у хоккея Ярославля особые традиции, там всегда ценили атакующий, креативный хоккей. 

Но так получается, что в последние годы молодежные команды Ярославля играют в традиционный хоккей и за счет него находятся на виду в МХЛ, а у главного клуба несколько другие игровые стандарты. Как следствие – не на сто процентов работает вся система, есть дисбаланс и проблемы с подпиткой. Не раз убеждался в том, что в жестких оборонительных системах молодые если и растут, то медленно, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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