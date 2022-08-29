Знарок о «Зеленом дерби»: «Для меня есть еще дерби, в котором я очень хочу победить»

ответил на вопрос про атмосферу «Зеленого дерби».

Главный тренер высказался о матче с (5:3) в рамках турнира Кубка TANECO-2022.

– Есть ли еще опасения у вас есть перед сезоном, кроме большинства?

– Есть опасения. Видите, какие контратаки мы получаем – это возврат на обороне. Есть в обороне проблемы, именно в обороне.

Думаю, мы потихонечку выйдем на желаемый уровень. Но это в любом случае временно, потому что на предсезонке закладывается базовый фундамент.

Мы очень много времени уделяли обороне, потому что знали, что возврат назад будет не очень хороший.

– Вы успели прочувствовать атмосферу «Зеленого дерби»?

– Я в этом еще не участвовал, пока для меня это просто игра.

Лично для меня есть еще дерби, в котором я очень хочу победить. Но раз я сейчас в «Ак Барсе», в коллективе, значит, и для меня «Зеленое дерби» важно, – сказал Знарок.