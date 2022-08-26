Ротенберг о новом контракте с Никишиным: «Он один из лидеров СКА. Нам важно сохранять игроков, с которыми мы идем в бой»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Никишин Хоккей

Роман Ротенберг высказался о новом контракте СКА с Александром Никишиным.

Александр Никишин сегодня продлил контракт. Перед громким обменом держали в голове, что удастся договориться с ним о новом соглашении?

– Нам важно сохранять игроков, с которыми мы идем в бой. Александр – один из наших лидеров. Рады, что он остается с нами.

В то же время мы ежедневно развиваемся. Нужно минимизировать ошибки. Будем работать, чтобы Александр становился все лучше и лучше. Нужно выигрывать борьбу с самим собой и становиться лучшей версией себя вчерашнего.

Надеемся, что три года – это не предел. Верим, что он каждой игрой будет показывать лучшие качества и играть на победу, – сказал главный тренер СКА.

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