Плющенко о визите Овечкина на шоу фигуристов: «Он в теме, знает всех спортсменов. С Сашей мы прошли не одну Олимпиаду, давно дружим»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дружбе с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ранее Овечкин посетил академию «Ангелы Плющенко» и ледовое шоу «Союз чемпионов».

«Саша был у меня в гостях, мы давно дружим. У нас был семейный ужин. Саша посмотрел нашу академию, которую мы построили.

Рассказал ему планы, что у нас будут строиться два катка, профессиональное футбольное поле, легкоатлетический манеж, гостиницы, теннисный клуб. У нас будет прямо олимпийская спортивная деревня.

Ему все очень понравилось. Вчера так совпало, что проходило мое шоу «Союз чемпионов». Мы немного посмотрели его, а Саша расспрашивал про моих спортсменов, потому что большая часть катавшихся были из моей академии.

Он в теме, знает всех спортсменов. С Сашей мы прошли не одну Олимпиаду, поэтому давно дружим», – рассказал Плющенко «Матч ТВ».

«Я пожелал ему, чтобы он стал номером один по забитым шайбам (в НХЛ – Sports.ru) и обошел Гретцки. И это все можно осуществить. Он настроен на это. Мы его очень любим и поддерживаем», – цитирует Плющенко «СЭ».