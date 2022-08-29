Плющенко о визите Овечкина на шоу фигуристов: «Он в теме, знает всех спортсменов. С Сашей мы прошли не одну Олимпиаду, давно дружим»

Теги Евгений Плющенко Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дружбе с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ранее Овечкин посетил академию «Ангелы Плющенко» и ледовое шоу «Союз чемпионов».

«Саша был у меня в гостях, мы давно дружим. У нас был семейный ужин. Саша посмотрел нашу академию, которую мы построили.

Рассказал ему планы, что у нас будут строиться два катка, профессиональное футбольное поле, легкоатлетический манеж, гостиницы, теннисный клуб. У нас будет прямо олимпийская спортивная деревня.

Ему все очень понравилось. Вчера так совпало, что проходило мое шоу «Союз чемпионов». Мы немного посмотрели его, а Саша расспрашивал про моих спортсменов, потому что большая часть катавшихся были из моей академии.

Он в теме, знает всех спортсменов. С Сашей мы прошли не одну Олимпиаду, поэтому давно дружим», – рассказал Плющенко «Матч ТВ».

«Я пожелал ему, чтобы он стал номером один по забитым шайбам (в НХЛ – Sports.ru) и обошел Гретцки. И это все можно осуществить. Он настроен на это. Мы его очень любим и поддерживаем», – цитирует Плющенко «СЭ».

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