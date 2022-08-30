Джо Морроу: «Однажды я вернусь в «Барыс», там было здорово. Мне нравился город, люди, партнеры по команде были потрясающими»

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Защитник «Сочи» Джо Морроу рассказал причину ухода с «Барыса». 

— Цель – добиться успеха в любой команде. Генеральный менеджер и тренеры хорошо отзывались о команде, рассказывали о том, чем я могу помочь молодёжи, и меня это привлекло. Мне нравится пробовать новое.

Возможно, однажды я вернусь в «Барыс», там было здорово. Мне нравился город, люди, партнеры по команде были потрясающими. Но таков спорт – ты едешь туда, где в тебе заинтересованы.

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