Джо Морроу: «Однажды я вернусь в «Барыс», там было здорово. Мне нравился город, люди, партнеры по команде были потрясающими»

Защитник «Сочи» Джо Морроу рассказал причину ухода с «Барыса».
— Цель – добиться успеха в любой команде. Генеральный менеджер и тренеры хорошо отзывались о команде, рассказывали о том, чем я могу помочь молодёжи, и меня это привлекло. Мне нравится пробовать новое.
Возможно, однажды я вернусь в «Барыс», там было здорово. Мне нравился город, люди, партнеры по команде были потрясающими. Но таков спорт – ты едешь туда, где в тебе заинтересованы.
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