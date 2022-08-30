Джо Морроу об отношении легионеров из Канады и США к России: «Североамериканцы считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь»

заявил, что канадские игроки готовы играть в России и безразличны к политике.

– Почему решил остаться в КХЛ сейчас, когда многие иностранцы уезжают?

– Это хоккей, я выбираю лигу высокого уровня, место, где я бы хотел играть. И мне нравится играть в КХЛ, здесь я могу проводить много времени на льду и даже в 29 лет становиться лучше – во владении клюшкой, броске, других компонентах. Всегда есть куда расти. А единственный способ расти в хоккее – больше играть. В КХЛ я могу много играть и даже учиться чему-то у молодежи. Так что решение было легким.

– Летом в КХЛ была история, что канадец Одетт разорвал контракт, потому что папа запретил ему играть в России. Твой отец тебе ничего такого не говорил?

– Я пусть еще и не старый, но уже и не юный, сам принимаю решения. Это моя жизнь, я принимал решения, исходя из того, что хоккей здесь мне подходит. Мои близкие уважают это решение. Когда я играл Бостоне, это тоже было очень далеко от дома, и родные переживали, высыпаюсь ли я, хорошо ли питаюсь. Так что неважно, где ты – в России, Китае или Финляндии, все равно ты далеко от дома, и родные переживают.

– Именно североамериканцы при этом едут к нам охотно, в отличие от европейцев. На канадцев меньше давление на родине?

– Даже не знаю, что ответить. У меня нет ответа. Может, у нас люди смотрят на эту ситуацию так же, как и я. Что КХЛ – вторая по силе лига в мире, и, если ты хочешь играть на высоком уровне, надо ехать сюда. Многие канадцы просто хотят играть в хоккей, а остальное неважно. Ты играешь, надеешься на победу, затем идешь домой, отдыхаешь и смотришь телевизор. Ты так живешь в любой стране. Североамериканцы просто считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь.

– Насколько изменилось отношение простых канадцев к России за эти полгода?

– Да я особо не интересовался, что люди думают. Как-то в США зашел в магазин часов, а там русская продавщица общалась на русском с какой-то женщиной. Было забавно, когда я прошел мимо и сказал «привет» на ломаном русском. Они посмотрели на меня как на сумасшедшего, были приятно удивлены. В Канаде не обсуждают, что происходит в Европе, – сказал защитник .