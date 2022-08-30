Генменеджер «Авангарда» о поиске вратаря: «Это не лесная поляна, чтобы что-то искать. Есть предложения, сами интересуемся активно»

Генменеджер рассказал о возможном усилении вратарской линии.

«Это не лесная поляна, чтобы что-то искать. Есть предложения, мы сами интересуемся активно. Сейчас нет такого кандидата, который даст нам стопроцентную уверенность, что он приедет – и наши ворота будут на замке.

Если кто-то будет на рынке, кто даст нам преимущество, мы эту возможность рассмотрим. Реагировать в кратчайшие сроки – это важнейшая часть нашей работы. Если появится игрок, который нам понадобится, мы будем на это реагировать.

Я общаюсь с коллегами, многие не уверены за свой последний рубеж, все в равных условиях, будем смотреть, как начнется сезон», – сказал .