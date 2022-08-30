Найт о свитерах «Авангарда» и сборной Канады: «Забавно, что есть сходство. Постараемся быть как Канада»

считает, что новая форма «Авангарда» напоминает о свитерах сборной Канады.

«Похожа ли новая форма «Авангарда» на форму сборной Канады? Действительно забавно, что у этих джерси есть сходство. Что же, постараемся быть как сборная Канады.

В последнее время у «Авангарда» много мероприятий вне льда, не устали? Нет, напротив, мы все заряжены от того, что видим, как встречали команду в Омске на презентации.

И даже сегодня на тренировку пришло много людей посмотреть», – сказал нападающий омского клуба.

«Авангард» представил новую форму с нашивкой «Не пытайтесь покинуть Омск» на воротнике. Над дизайном работала студия Артемия Лебедева