Вайсфельд о желании Гусева играть в НХЛ: «Никита – человек не бедный. Может позволить себе рискнуть»

высказался о намерении продолжить карьеру в .

– Гусев не спешит подписывать контракт в только по одной причине – он ждет предложений из НХЛ. Не исключено, что какой-то реальный вариант у Никиты там появится. Хотя гарантий нет.

– Не получится, что, гоняясь за «синей птицей» в НХЛ, Гусев уже упустил в нашей лиге максимально выгодный контракт?

– Возможно, он не получит в КХЛ тех денег, которые мог бы заработать, если бы подписал соглашение весной или летом. Но тут все зависит от приоритетов. Гусев хочет играть в НХЛ. Как я понимаю, Никита – человек не бедный. Может позволить себе рискнуть. С этой точки зрения все логично.

– Кто из клубов КХЛ будет претендовать на форварда, если он все же решит провести сезон в России?

– Во-первых, это будет богатый клуб. А во-вторых, тот, у кого место под потолком осталось, – сказал бывший генменеджер «Салавата» и «Автомобилиста».