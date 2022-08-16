Гусев о сроке ожидания предложений из НХЛ: «Самое позднее – середина сентября. Агент общается с командами в Америке»

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Никита Гусев будет ждать предложений от команд НХЛ до середины сентября. 

«Агент общается с командами в Америке. Я не знаю, как там устроен рынок. Поэтому спокойно тренируюсь, работаю над собой и жду.

Я примерно понимаю, что самое позднее – это середина сентября. Иначе не успею поставить рабочую визу, чтобы прилететь туда в тренировочный лагерь», – сказал нападающий. 

В минувшем сезоне 30-летний нападающий не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА.

Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».

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