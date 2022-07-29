Агент Гусева о его будущем: «Заокеанские представители работают с генменеджерами клубов НХЛ»

Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Чемпионат.com Хоккей

Агент Никиты Гусева сообщил, что игрок изучает варианты продолжения карьеры в НХЛ. 

«Что касается Никиты Гусева, то на сегодняшний день его заокеанские представители работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ», – заявил Юрий Николаев

В минувшем сезоне 30-летний нападающий не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в СКА.

Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные