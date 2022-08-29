Вице-президент «Куньлуня»: «Китай – сверхдержава на сегодняшней геополитической карте. Для них была важна своя команда на Олимпиаде»

Вице-президент высказался о значении для Китая своей команды на Олимпиаде-2022.

– У вас было ощущение, что пандемия и решение проводить Олимпиаду в «пузыре» помножили на ноль все проекты по развитию хоккея в стране? По сути, китайцы так и не увидели хоккей вживую.

– «Пузырчатость» больше была проблемой для спортсменов. Да, может быть, мы не показали продукт вживую.

Но здесь же как. Китай – это ведь сверхдержава на сегодняшней геополитической карте. И амбиции государства расходятся очень широко.

Хоккей – это вид спорта, в который играют США, Канада, Россия, ведущие страны Европы.

А зимняя Олимпиада без хоккейной сборной – это немного другой статус всей олимпийской команды. Поэтому для Китая было важно, чтобы у них была своя команда.

На каком-то этапе мы сражались даже не за то, будут зрители или нет, а за то, чтобы у нас просто не развалилась команда.

Если сборная России в случае болезни могла спокойно поменять пять-шесть человек до отлета в Пекин, то у нас было всего 23 хоккеиста на всю страну. И не Дай Бог кто-то из них «вывалится». Как говорится, все, привет.

Нам пришлось бы заменять его человеком, который два года не играл в хоккей из-за пандемии. Поэтому даже хорошо, что нас поселили в «пузырь» и мы никого не потеряли.

Даже акценты китайского руководства были поставлены таким образом, что им был не так важен результат, как необходимость сохранить команду здоровой.

Приоритетом было «дотащить» до Олимпиады 23 здоровых хоккеиста. При этом ставка делалась на популяризацию хоккея не через трибуны, а через СМИ, – сказал Николай Феоктистов.

«Куньлунь» – самая непонятная команда КХЛ. Зачем она вообще существует после Олимпиады?