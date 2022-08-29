Вице-президент «Куньлуня»: «Китайские руководители положительно оценили выступление сборной на Олимпиаде. Не было опасений, что проект закроется»

Вице-президент рассказал, что руководство Китая положительно оценило игру сборной на Олимпиаде-2022.

– У вас не было опасений, что после Олимпиады проект «Куньлуня» может закрыться?

– В реальности у нас не было опасений, что проект закроется. Обычно все слухи, которые циркулируют в российской прессе, не совсем понятно, откуда берутся. Мы уже на протяжении нескольких лет через нашу пресс-службу пытаемся давать понимание того, что у нас происходит на самом деле, чтобы отделить мух от котлет.

Очень важно, что китайскими руководителями выступление сборной Китая на Олимпиаде было оценено положительно. Соответственно, вклад «Куньлуня» в это выступление тоже был высоко оценен. Что хорошо, так это то, что руководство китайского хоккея изменилось после Олимпиады.

На протяжении нескольких лет китайская федерация хоккея была довольно аморфной организацией. Сейчас руководство поменялось – пришли компетентные люди, которые руководили непосредственно олимпийской программой. С их приходом стало понятно, что мы будем и дальше развиваться.

Китайцев устроило то, что мы показали на Олимпиаде. Возможно, для болельщика хоккейной державы это и вызовет удивление, но на момент начала Олимпиады Китай мог порадовать своих поклонников разве что упорными матчами с Хорватией или Испанией. Сейчас у них есть желание продвигаться выше по сетке чемпионатов мира и стремление отобраться на следующие Игры.

Со сменой руководства было связано изменение концепции. Нужно понимать, что на протяжении последних четырех лет у китайцев шло сражение двух подходов, которые на каком-то этапе существовали одновременно. Первый – натурализация хоккеистов, второй – развитие тех спортсменов, которые уже есть в стране.

Четыре года назад ВХЛ совершила большую экспансию в Китай, даже была переименована в ВХЛ – Кубок Шелкового пути ввиду того, что ожидался серьёзный приток китайских клубов. По большому счету этому помешала лишь пандемия.

Получить финансовую поддержку хоккейному клубу, выступающему за пределами Китая, достаточно сложно. Именно поэтому сейчас в ВХЛ и нет китайских команд. Люди, занимавшиеся этим направлением, были ответственны в первую очередь за развитие доморощенных хоккеистов.

«Куньлунь» же, напротив, изначально создавался под натурализацию. Как вы знаете, для натурализации одного нового паспорта недостаточно – игрок, не заигранный за другую национальную сборную, должен отыграть в профессиональном клубе, под эгидой новой федерации минимум 480 дней и прожить весь этот срок в этой стране, а если был ранее заигран – целых четыре года подряд.

До 2016-го в стране вообще не было профессионального хоккея. У клуба никогда не было задачи развивать исконно китайских хоккеистов. Если такая и задача была, то только отчасти.

Все прекрасно понимали, что если хотя бы два хоккеиста заиграет на уровне , то это будет суперуспех. Для того чтобы привезти хороших хоккеистов, нужно дать им определенный уровень заработной платы. «Вышка» же его дать не может.

Соответственно, с одной стороны, получился подход – «давайте мы на Олимпиаду подготовим своих китайцев», с другой – «давайте наберем иностранцев». Они между собой конкурировали последние три года, и никто не мог понять, к чему мы придем.

В итоге все сложилось самым правильным образом, оба подхода были объединены. В итоге получилось, что на Олимпиаде было 15 натурализованных хоккеистов и несколько человек из числа доморощенных, которые успели проявить себя в ВХЛ и МХЛ, – заявил Николай Феоктистов.