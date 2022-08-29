Знарок о том, что «Ак Барс» плохо играл в начале матча с «Салаватом»: «Кто сказал, что плохо играл? Вы, видимо, внимательно пересмотрели все моменты»

поделился мыслями после победы над (5:3) в матче Кубка TANECO-2022.

– Интересная игра, для зрителей – вообще великолепная. Ребята – молодцы, вытащили игру.

Создавали моменты, но не смогли сразу забить. Нас ловили на ошибках, пропускали контратаки. Проявили характер сегодня.

– оставил команду в игре при 0:2. Что скажете по его игре и кто начнет сезон в качестве основного вратаря – он или ?

– Он получил лучшего игрока, молодец. Оставил нас в игре, вытащил несколько моментов. А по поводу сезона будем думать еще.

– «Ак Барс» в начале матча сыграл плохо. Показалось, что у «Салавата» было намного больше моментов.

– Мы неправильно сыграли, попали на контратаки. Кто сказал, что плохо играли? Я с вами спорить не собираюсь.

Я только пришел после матча, а вы, видимо, внимательно пересмотрели все моменты. Пока не готов сказать, у кого было больше моментов, у а кого – меньше.

– В большинстве пока у команды ничего не получается.

– Пока ничего не изменится, нужно потерпеть. Такие мастера, как они, должны исполнять большинство, за счет которого мы будем выигрывать матчи, – сказал главный тренер .