Знарок о том, что «Ак Барс» плохо играл в начале матча с «Салаватом»: «Кто сказал, что плохо играл? Вы, видимо, внимательно пересмотрели все моменты»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Олег Знарок КХЛ Тимур Билялов Амир Мифтахов Хоккей

Олег Знарок поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в матче Кубка TANECO-2022.

– Интересная игра, для зрителей – вообще великолепная. Ребята – молодцы, вытащили игру.

Создавали моменты, но не смогли сразу забить. Нас ловили на ошибках, пропускали контратаки. Проявили характер сегодня.

Тимур Билялов оставил команду в игре при 0:2. Что скажете по его игре и кто начнет сезон в качестве основного вратаря – он или Амир Мифтахов?

– Он получил лучшего игрока, молодец. Оставил нас в игре, вытащил несколько моментов. А по поводу сезона будем думать еще.

– «Ак Барс» в начале матча сыграл плохо. Показалось, что у «Салавата» было намного больше моментов.

– Мы неправильно сыграли, попали на контратаки. Кто сказал, что плохо играли? Я с вами спорить не собираюсь.

Я только пришел после матча, а вы, видимо, внимательно пересмотрели все моменты. Пока не готов сказать, у кого было больше моментов, у а кого – меньше.

– В большинстве пока у команды ничего не получается.

– Пока ничего не изменится, нужно потерпеть. Такие мастера, как они, должны исполнять большинство, за счет которого мы будем выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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