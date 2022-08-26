Знарок о победе над «Локомотивом»: «Грязь была всю игру, много неоправданных удалений. Не понравилось большинство, хотя наигрываем его»

рассказал о победе «Ак Барса» над (2:0) на турнире в Казани.

– Что-то понравилось, что-то – нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его. Надо, думаю, потерпеть. У нас мастеровитые ребята, которые должны решать. Вратарь наш хорошо сыграл.

– впервые этим летом сыграл на ноль. Как оцените его действия?

– Я думаю, вообще первый сухарь его. Для него это важный момент. Нам нужны два сильных вратаря, которых мы будем чередовать. Мы рады, что он так сыграл.

– У Кирилла Петрова три шайбы в это межсезонье. Готов ли он к роли лидера в новом сезоне?

– От него все будет зависеть. Я хотел бы, чтобы он был нашим лидером.

– В последние пять минут матча много грязи было и удалений.

– Грязь была всю игру, очень много удалений. Много было неоправданных удалений.

Первые матчи в сезоне так и будет, будем привыкать к правилам. Нам перед сезоном проведут семинар по судейству, – сказал главный тренер .