Знарок о победе над «Локомотивом»: «Грязь была всю игру, много неоправданных удалений. Не понравилось большинство, хотя наигрываем его»

Олег Знарок рассказал о победе «Ак Барса» над «Локомотивом» (2:0) на турнире в Казани.
– Что-то понравилось, что-то – нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его. Надо, думаю, потерпеть. У нас мастеровитые ребята, которые должны решать. Вратарь наш хорошо сыграл.
– Амир Мифтахов впервые этим летом сыграл на ноль. Как оцените его действия?
– Я думаю, вообще первый сухарь его. Для него это важный момент. Нам нужны два сильных вратаря, которых мы будем чередовать. Мы рады, что он так сыграл.
– У Кирилла Петрова три шайбы в это межсезонье. Готов ли он к роли лидера в новом сезоне?
– От него все будет зависеть. Я хотел бы, чтобы он был нашим лидером.
– В последние пять минут матча много грязи было и удалений.
– Грязь была всю игру, очень много удалений. Много было неоправданных удалений.
Первые матчи в сезоне так и будет, будем привыкать к правилам. Нам перед сезоном проведут семинар по судейству, – сказал главный тренер «Ак Барса».