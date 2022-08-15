Пашков об «Ак Барсе»: «По составу – главный фаворит, у Омска или Уфы ресурса против Казани нет. Но предстоит тонкая тренерская работа»

назвал главным фаворитом сезона.

– Для вас Казань – суперфаворит сезона?

– По составу – именно главный фаворит. У Омска или Уфы, если объективно, против Казани игрового ресурса сегодня нет.

Но «Ак Барсу» предстоит провести очень сложную и, я бы сказал, тонкую тренерскую работу. Большая группа лидеров «Ак Барса» в возрасте, амбиции у всех огромные – и игровые, и финансовые, а работоспособность уже не максимальная.

Предыдущий тренер, как мне кажется, между всех этих огней сгорел. Посмотрим, справится ли с этой командой – при всем его тренерском опыте. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, – сказал олимпийский чемпион.

«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев