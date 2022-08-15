Пашков об «Ак Барсе»: «По составу – главный фаворит, у Омска или Уфы ресурса против Казани нет. Но предстоит тонкая тренерская работа»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Олег Знарок КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков назвал «Ак Барс» главным фаворитом сезона. 

– Для вас Казань – суперфаворит сезона?

– По составу – именно главный фаворит. У Омска или Уфы, если объективно, против Казани игрового ресурса сегодня нет.

Но «Ак Барсу» предстоит провести очень сложную и, я бы сказал, тонкую тренерскую работу. Большая группа лидеров «Ак Барса» в возрасте, амбиции у всех огромные – и игровые, и финансовые, а работоспособность уже не максимальная.

Предыдущий тренер, как мне кажется, между всех этих огней сгорел. Посмотрим, справится ли с этой командой Олег Знарок – при всем его тренерском опыте. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет, – сказал олимпийский чемпион. 

«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные