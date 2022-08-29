Агент Черных о Ковальчуке: «Если поставит задачу искать клуб – будем решать. Илья может дать фору многим молодым ребятам, он всегда в прекрасной форме»

Агент Александр Черных высказался на вопрос о том, продолжит ли карьеру.

– Другой звездный нападающий – Илья Ковальчук. Много разговоров о том, будет ли он продолжать карьеру или нет…

– Если Илья примет решение продолжать свою карьеру хоккеиста, захочет играть в России и поставит перед нами задачу поиска клуба, то мы будем ее решать.

Пока ни с какими клубами мы не разговаривали. Вначале Илья должен принять свое решение.

– Как вы думаете, Ковальчук может усилить клубы ?

– Илья является большой фигурой в нашем хоккее, как и Александр Радулов. Любой клуб хотел бы видеть его в своем составе.

Ковальчук – профессионал и пример для подражания, он всегда находится в прекрасной форме. Илья может дать фору многим молодым ребятам даже с учетом того, что он стал взрослее, – сказал Черных.