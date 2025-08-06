Мостовой про спорт номер один в России: «В хоккее больше побед, но на футбол ходят по 100 тысяч, а в хоккее такого нет. Футбол всегда будет популярнее, но они идут неотрывно»
Александр Мостовой сравнил популярность футбола и хоккея в России.
– Постоянно обсуждается вопрос, какой вид спорта в России номер один. Говорят, что футбол популярнее, но хоккей – более титулованный…
– Я всегда отвечаю на этот вопрос спокойно. То, что в хоккее больше побед и всего, – это однозначно.
Но на футбол ходят по 100 тысяч, а в хоккее такого нет. В футбол играют во всем мире, в хоккей не играют во всем мире. Футбол всегда будет популярнее. Но они всегда идут неотрывно друг от друга.
Мы любим и хоккей, и футбол. На эту тему вообще не имеет смысла говорить, – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
