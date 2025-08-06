Плющев о СКА при Ларионове: «Рушить все то, что было до него, неправильно. Они подписывают хоккеистов не высшего сорта. Чехарда с новыми явлениями, логотипами, претензиями...»

Владимир Плющев поделился мнением об изменениях в СКА.

– У вас не складывается впечатление, что Игорь Ларионов стреляет себе в ногу столь резкими движениями в питерском СКА сразу после назначения?

– Те, кто знает, как строятся команды, в том числе чемпионские, наверное, видят много проблем в той работе, которая сейчас происходит в СКА. Отказываются от игроков, которые себя проявили в СКА достаточно сильно. Приобретаются хоккеисты не высшего сорта. Потом вся эта чехарда с новыми явлениями, с новыми логотипами, с новыми претензиями.

Рушить все то, что было до него, наверное, неправильно. У команды все-таки было свое лицо, была своя история, предыстория. Ну а с такой селекцией я не знаю, на что будет претендовать СКА с Ларионовым, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.