Сергачев об оценке игры защитников: «Тяжело выбрать объективные факторы. Мне нравится умение играть под давлением. Топы всегда вовлечены, не выключаются. И самое главное – стабильность»
– Как, по-твоему, правильнее оценивать игру защитника?
– Много факторов и тяжело выбрать те, по которым нужно оценивать объективно. Мне, допустим, нравятся защитники, которые умеют играть под давлением – выходить из зоны, играть накоротке. Которые читают игру и все делают вовремя – перехват, отбор, пас, бросок. Игровики, короче, типа Макара, Хьюза, Веренски, Хедмана, с которыми интересно играть нападающим.
И еще здорово, когда есть постоянная вовлеченность в игру. Когда ты хорошо отоборонялся, хорошо начал атаку и сразу побежал подключаться, не выключился из игры. И в зоне атаки тоже в игре, ищешь пространство чтобы открыться, чтобы забить.
Только когда ты играешь 26 минут, тяжело постоянно быть включенным в игру. Но у топ-защитников это всегда есть.
И самое главное среди этого всего – стабильность. Хороший защитник – стабильный защитник, – сказал защитник «Юты» в интервью Спортсу’’.
