«Барыс» близок к подписанию Уолша. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ (Metaratings)
«Барыс» усилится 26-летним американским защитником.
По информации Metaratings.ru, клуб из Астаны близок к подписанию Райлли Уолша.
Уолш был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта-2017. На уровне НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22 и сделал голевую передачу.
В АХЛ защитник сыграл 317 матчей с учетом плей-офф и сделал 168 (42+126) результативных действий.
В минувшем чемпионате в активе Уолша 72 матча и 32 (6+26) очка при полезности «минус 13» за «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
