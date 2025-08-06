«Барыс» близок к подписанию Уолша. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ (Metaratings)

«Барыс» усилится 26-летним американским защитником.

По информации Metaratings.ru, клуб из Астаны близок к подписанию Райлли Уолша.

Уолш был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта-2017. На уровне НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22 и сделал голевую передачу.

В АХЛ защитник сыграл 317 матчей с учетом плей-офф и сделал 168 (42+126) результативных действий.

В минувшем чемпионате в активе Уолша 72 матча и 32 (6+26) очка при полезности «минус 13» за «Онтарио Рейн » (фарм-клуб «Лос-Анджелеса»).