Фридман о том, что Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга»: «Они готовы предложить сумму намного ниже той, которую хочет FSG. Позиции сторон не очень близки»

Инсайдер рассказал о ситуации с возможной продажей «Питтсбурга» Марио Лемье.

Ранее появилась информация о том, что Рон Беркл, Марио Лемье и Дэвид Морхаус изучают возможность выкупить «Пингвинс» у Fenway Sports Group (FSG).

В 2021 году Лемье и Беркл продали контрольный пакет акций франшизы холдингу FSG. При этом Лемье и Беркл по-прежнему являются миноритарными акционерами.

«Я могу понять, почему фанаты «Пингвинс» были бы рады возможному приходу Лемье. Он там бог, и все, к чему он прикасается, превращается в золото. Но единственное, что я пока что слышал об этом, это то, что они готовы предложить сумму намного ниже той, которую хочет Fenway.

«Пингвинс» были проданы примерно за 900 миллионов долларов [в 2021 году], а «Тампа» – примерно за 1,8 миллиарда. Думаю, [в нынешнем руководстве] «Пингвинс» тоже хотели бы получить такую сумму.

Насколько я понимаю, на данный момент [позиции сторон] не очень близки», – сказал Эллиотт Фридман в подкасте Thoughts.

FSG о том, что Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга»: «Знаем о слухах. Сейчас мы занимается изучением возможности миноритарных инвестиций в «Пингвинс»