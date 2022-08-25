Хоккеист Ковальчук сыграет за команду РФС в Медиалиге

39-летний хоккеист Илья Ковальчук будет играть в футбол в рамках Медийной лиги.
Бывший нападающий сборной России выступит в составе Российского футбольного союза (РФС).
Команда РФС планирует заявиться в чемпионат Медиалиги, который стартует в сентябре. Ее главным тренером, скорее всего, станет Сергей Овчинников.
Сообщается, что в состав команды также войдут другие известные российские спортсмены – в частности, легкоатлет Юрий Борзаковский и лыжник Александр Легков.
Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил минувший хоккейный сезон, но еще не объявлял о завершении карьеры.
Ковальчук также работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.