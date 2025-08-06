Плющев о КХЛ: «Есть вопросы ко многим клубам – как будто нет понимания, как должен строиться состав. Это напоминает фильм «Штрафной удар», где в сельскую команду набирали профессионалов»

Владимир Плющев не понимает кадровую политику команд КХЛ.

«По ходу межсезонья вопросы возникают ко многим командам. Идет большая ротация, причем почти во всех клубах. Как будто нет понимания, как должна строиться команда, на основании каких законов и традиций. Просто набирают состав.

Это напоминает смешной советский фильм «Штрафной удар», где герой Михаила Пуговкина набирал в сельскую команду профессионалов. Сейчас клубы КХЛ заняты отказом от своих игроков и приобретением других, которые не всегда при этом соответствуют необходимому уровню.

Восьмерки, как и в прошлом сезоне, уже определены, а вот предположить, как именно внутри них расположатся команды, очень сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.