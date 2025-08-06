Плющев не думает, что «Авангард» выиграет Кубок Гагарина: «Они активно приобретают игроков, но хоккей – это не базар. Набор хоккеистов – это еще далеко не команда»

Владимир Плющев не думает, что «Авангард» сможет выиграть Кубок Гагарина.

– Вы сказали, что не видите серьезного лидера. Разве «Авангард» на Востоке таким не выглядит?

– Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идет активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это еще далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет свое лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что еще из нее нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится.

– Там проводят очень странное лето. Сначала приглашают защитника, потом отправляют его обратно в бывшую команду. Вы можете вспомнить что-то подобное?

– Как я уже сказал, команды не делаются таким образом, что приезжаем на рынок, покупаем, потом перепродаем. Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношерстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов.

«Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.