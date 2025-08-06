Мостовой об отстранении России: «Как нас допустят? Сейчас такая ситуация. Хоккеисты и футболисты не виноваты, но вот так»

Александр Мостовой высказался о недопуске России на международные турниры.

Российская сборная с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. Зимние олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2026 сборная Франции выступит вместо российской команды.

– Как вы отнеслись к недопуску хоккейной сборной России до Олимпиады?

– А что вы хотели? Как нас допустят? Сейчас такая ситуация. И хоккеисты, и футболисты не виноваты, но вот так, – сказал бывший полузащитник сборной России.