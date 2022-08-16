Вайсфельд о Ковальчуке: «Два аспекта: команда, претендующая на кубок, и финансовый момент. Сомневаюсь, что он найдет подходящий вариант по этим критериям»

высказался о том, может ли продолжить карьеру.

39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Вернуться-то в КХЛ Ковальчук может, но мы не знаем, какие у него приоритеты. Главное, чего он хочет сам. Тут важны два аспекта.

Первый – если Ковальчук хочет вернуться, то наверняка в команду, которая претендует на Кубок Гагарина. Второй – финансовый момент.

Поэтому я сомневаюсь, что Ковальчук сможет найти подходящий вариант по этим критериям. А если просто играть в КХЛ, то, думаю, команды для него были бы.

– А как насчет «Ак Барса»? Недавно Ковальчука видели на матче с представителями этого клуба.

– Надо смотреть, какая у платежная ведомость.

Мне кажется, что у казанского клуба под потолком уже нет денег на Ковальчука, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.