Вайсфельд о Ковальчуке: «Два аспекта: команда, претендующая на кубок, и финансовый момент. Сомневаюсь, что он найдет подходящий вариант по этим критериям»

Леонид Вайсфельд высказался о том, может ли Илья Ковальчук продолжить карьеру.
39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Вернуться-то в КХЛ Ковальчук может, но мы не знаем, какие у него приоритеты. Главное, чего он хочет сам. Тут важны два аспекта.
Первый – если Ковальчук хочет вернуться, то наверняка в команду, которая претендует на Кубок Гагарина. Второй – финансовый момент.
Поэтому я сомневаюсь, что Ковальчук сможет найти подходящий вариант по этим критериям. А если просто играть в КХЛ, то, думаю, команды для него были бы.
– А как насчет «Ак Барса»? Недавно Ковальчука видели на матче с представителями этого клуба.
– Надо смотреть, какая у «Ак Барса» платежная ведомость.
Мне кажется, что у казанского клуба под потолком уже нет денег на Ковальчука, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.