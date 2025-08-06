Нагорный про спорт номер один в России: «Футбол – он самый популярный, им больше всего занимаются. Хоккей – на втором месте»
Никита Нагорный назвал футбол видом спорта номер один в России.
«Спорт номер один в России? В любом случае это будет футбол. Это самый популярный вид спорта. Им больше всего занимаются в нашей стране, больше всего соревнований проводится, большое внимание к нему приковано.
Хоккей – на втором месте. Он точно после футбола», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный, который занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
