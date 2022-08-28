Калниньш о сборной Латвии: «Я закрыл эту страницу. В прошлом году уже не ездил. Лучше проводить время с семьей, чем сидеть в запасе»

высказался касательно игры за сборную Латвии.

– Как вас встретили в «Амуре»?

– Замечательно, вообще никаких вопросов нет. Если какие-то проблемы возникают, мне сразу помогают.

– Рассчитываете стать в «Амуре» основным вратарем?

– В профессиональном спорте нельзя на что-то заранее рассчитывать. Никогда не знаешь, как пойдет сезон. Первый или второй… Я буду стараться делать то, что могу. Больше играть будет тот, с кем команда чаще выигрывает. Все просто.

– О сборной еще думаете?

– Нет, я уже закрыл эту страницу. Мне 30 лет, а я в сборной провел всего два полных матча. Если не играешь, надо отступить. Поэтому в прошлом году я в сборную уже не ездил. Лучше проводить время с семьей, чем сидеть в запасе.

– Ваша семья уже прилетела в Россию?

– Еще нет, но приедет.

– Общались с латвийским форвардом , который также подписал контракт с клубом – ?

– Да, разговаривал пару раз. У него все хорошо. Николай пока ждет разрешения играть. Еще пара дней, и у него тоже все будет в порядке, – сказал вратарь .

Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ разрешить Калниньшу играть за «Амур»