Терещенко о Калниньше: «Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Федерация и так наплевала на все буквы закона»

Теги Амур ИИХФ Алексей Терещенко КХЛ Янис Калниньш Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал разрешение Янису Калниньшу выступать в КХЛ.

Латвийский вратарь, подписавший контракт с «Амуром», получил одобрение от ИИХФ на переход в хабаровский клуб.

«Что же касается Яниса, то, с другой стороны, у ИИХФ не было иного выхода.

Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лед. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идет речь.

Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос.

Все буквы закона оказались бы перечеркнуты, хотя федерация и так на них наплевала», – сказал бывший нападающий сборной России.

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