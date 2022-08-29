Терещенко о Калниньше: «Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Федерация и так наплевала на все буквы закона»

Алексей Терещенко прокомментировал разрешение Янису Калниньшу выступать в КХЛ.
Латвийский вратарь, подписавший контракт с «Амуром», получил одобрение от ИИХФ на переход в хабаровский клуб.
«Что же касается Яниса, то, с другой стороны, у ИИХФ не было иного выхода.
Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лед. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идет речь.
Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос.
Все буквы закона оказались бы перечеркнуты, хотя федерация и так на них наплевала», – сказал бывший нападающий сборной России.