Миронов после 2:0 с «Амуром»: «У «Спартака» еще многое не получается. Допускаем много индивидуальных ошибок»

считает, что у «Спартака» еще многое не получается.

В матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы клуб обыграл (2:0).

«Хороший матч, который держал в напряжении все 60 минут. У нас хорошо сработало большинство, но если говорить в общем и целом, то у нас еще многое не получается. Допускаем много индивидуальных ошибок, сегодня пропустили несколько выходов один в ноль. Нам нужно быть готовыми к первому матчу сезона.

Любая победа придает уверенность, но нам не важно, с кем играть. Будь это «Амур», «Ак Барс», ЦСКА – нужно выходить на лед и играть на победу, быть сконцентрированными.

Что касается большого количества удалений, то это может быть связано с новыми правилами. У нас было собрание с представителями судейского корпуса, там все объясняли. Игроки, видимо, еще не совсем понимают, как это работает, а на ошибках не учатся. В каждой игре допускаем эти ошибки. Наверное, тяжело перестроиться к новым правилам, но мы постоянно общаемся с ребятами по этому поводу, уделяем много внимания», – сказал главный тренер .