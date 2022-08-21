Якоб Лилья: «Хочу отыграть за «Динамо» до конца сезона. Не могу дождаться момента, когда начнутся игры»

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Якоб Лилья заявил, что хочет отыграть за «Динамо» весь сезон.

1 августа «Динамо» объявило о подписании 2-летнего контракта с нападающим. После этого он заявил шведским медиа, что хочет его расторгнуть, но не располагает средствами для выплаты компенсации.

– Много шуму наделало ваше интервью шведским СМИ о том, что не хотели ехать в «Динамо». Что это было?

– Знаете, я профессиональный хоккеист, и я должен до конца оставаться профессионалом. Как вы видите, я уже нахожусь тут и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы «Динамо» побеждало в каждом матче.

Я хочу играть в хоккей. Не могу дождаться момента, когда начнутся игры регулярного чемпионата. У «Динамо» собралась неплохая команда, думаю, у нас есть хорошие шансы на победу в этом сезоне.

– Как вас встретили партнеры по команде? Тренеры?

– Да все прекрасно, все очень дружелюбно ко мне отнеслись. Как я и говорил, тут собрана хорошая, дружная команда. Мы говорили с Кудашовым, он объяснил мне требования, какую игру хочет видеть от меня и в атаке, и в обороне в сезоне. Все требования мне понятны, постараюсь их выполнять

– Вы планируете отыграть за «Динамо» весь сезон? Или все‑таки можете уехать при определенных обстоятельствах?

– Я хочу играть. Хочу отыграть за «Динамо» до конца сезона, – сказал шведский нападающий «Динамо».

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