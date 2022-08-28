Ротенберг о поражении от «Авангарда»: «Соперник готовился к игре, СКА отнесся как к тренировочному процессу. Ждем чистого судейства, Грошеву разбили лицо, а арбитр сказал, что это не удаление»

остался недоволен действиями арбитров после поражения от .

СКА проиграл омской команде со счетом 2:3 на турнире в Санкт-Петербурге.

– Понимали, что будет тяжело. Соперник готовился именно к этой игре, а мы относились к ней как к тренировочному процессу.

Играли ребята, которых мы планируем в состав на первые матчи сезона. Хотели, чтобы они получили полноценную игровую нагрузку – это часть предсезонки. Стояла задача победить, но допустили на одну ошибку больше. Будем над этим работать.

Подвела игровая дисциплина – надо убрать все ненужные удаления. Хотя бывают непонятные трактовки в правилах. Хотим, чтобы был единый стандарт судейства.

Раз уж судьи решили вводить стандарт чистого хоккея, то надо, чтобы он был в каждой игре. Не понимаем, как будут судить. Ждем чистого судейства, но сегодня Грошеву разбили лицо, шла кровь, а арбитр сказал, что это не удаление.

Надо разбирать такие моменты, чтобы в регулярном сезоне были понятные трактовки для всех. Если человеку разбивают губу, идет кровь, надо смотреть насколько это по правилам хоккея.

Нам есть над чем работать. У нас впереди важная домашняя серия, мы готовимся к ней. Выиграли турнир благодаря нашим болельщикам.

Сегодня пришли десять с половиной тысяч зрителей. Все поддерживали, гнали команду вперед. Ждем всех завтра на презентации и на первых матчах сезона. Наша задача – побеждать в каждом матче. Готовимся к следующей игре.

– Вывеска «СКА – «Авангард» – самая яркая в отечественном хоккее, но при этом у команд всего два матча в календаре. Это удивляет?

– Нам дают календарь, а мы по нему работаем. Здесь не могу ничего комментировать. Скоро мы снова встречаемся с «Авангардом» дома.

Будет шанс победить в первой игре сезона с этим соперником. Понимаем, что нужно для этого. В первую очередь игровая дисциплина – необходимо убрать все ненужные удаления. Соперник в этом смысле играет в другой хоккей, провоцирует.

Надеюсь, сегодняшняя игра всем понравилась. По-моему, мы перебросали «Авангард» вдвое. Нужно еще больше бросать и закрывать вратаря. Чем больше таких игр – тем лучше для всех.

Сейчас нужно просто поблагодарить всех за работу. Хороший турнир, важно было его выиграть. Победа здесь дорогого стоит. Будем работать над тем, чтобы выигрывать в каждом матче и радовать болельщиков в каждой игре, – сказал главный тренер .