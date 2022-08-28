Роман Ротенберг: «Перекрестный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс развитию российского хоккея»

высказался за реформу Кубка Гагарина.

«Мы хотим, чтобы хоккей развивался. Видим, что со второго раунда перекрестный плей-офф дал бы импульс всем, чтобы было больше болельщиков.

Мы постоянно работаем над привлечением новой аудитории, чтобы было больше молодежи. Хотим, чтобы хоккей был конкурентоспособным продуктом по сравнению с другими видами спорта. Нам важно, чтобы хоккей развивался.

Мы считаем, что перекрестный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс всем и всему развитию российского хоккея. Готовы принять любой вариант, но считаем, что нужно постоянно развиваться, искать, как привлечь новую аудиторию», – сказал главный тренер .