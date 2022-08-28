Роман Ротенберг: «Перекрестный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс развитию российского хоккея»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался за реформу Кубка Гагарина.

«Мы хотим, чтобы хоккей развивался. Видим, что со второго раунда перекрестный плей-офф дал бы импульс всем, чтобы было больше болельщиков.

Мы постоянно работаем над привлечением новой аудитории, чтобы было больше молодежи. Хотим, чтобы хоккей был конкурентоспособным продуктом по сравнению с другими видами спорта. Нам важно, чтобы хоккей развивался.

Мы считаем, что перекрестный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс всем и всему развитию российского хоккея. Готовы принять любой вариант, но считаем, что нужно постоянно развиваться, искать, как привлечь новую аудиторию», – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные