Ротенберг о СКА: «Этот сезон особенный. Мы мощно усилились. Для нас все только начинается»

Роман Ротенберг считает, что СКА мощно усилился и проведет особенный сезон.

«Хорошее начало – половина дела. Мы здорово провели сборы. Проведена очень серьезная предсезонка. Все жены поддерживали ребят, ждали мужей дома. Мы все вместе идем вперед.

Этот сезон особенный. Мы мощно усилились. Для нас все только начинается», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга на сегодняшней презентации команды.

Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней. Последний – за победу СКА-1946 в Кубке Харламова