Знарок об удалениях в матче с «Нефтехимиком»: «Кошмар. Мы практически половину периода сыграли в меньшинстве»

Олег Знарок высказался после матча с (3:4 ОТ) на Кубке TANECO.

– Наверное, мы еще не в состоянии играть две игры подряд, имею в виду физически.

Что характерно, начали играть в свой хоккей за 12 минут до конца матча. Молодцы, что вытащили матч, но, к сожалению, проиграли в овертайме со сменой вратаря.

– Многие хотят услышать про неудачный эксперимент с вратарем в овертайме.

– Сейчас можно экспериментировать. В прошлом сезоне я не работал, но первый раз увидел такой ход у Сережки Федорова в ЦСКА. Хотелось попробовать – это турнир, в котором мы играем не за очки чемпионата. Но как вышло, так вышло.

Наверное, мы немножко неправильно сыграли – сейчас уже начинаешь анализировать. Наверное, нужно было выиграть вбрасывание, что мы сделали, выйти в среднюю зону и уже потом снимать вратаря. Это я сейчас так думаю.

– А в будущем будете еще так экспериментировать?

– Не знаю, но если будет позволять турнирная таблица, то будем, почему нет? Это хороший вариант в принципе. Мне мой ассистент Юрий Иванович Бабенко посоветовал так сделать, потому что он с «Витязем» в прошлом году так обыграл ЦСКА.

Я в первый раз так делал, до конца не разобравшись. Вот сидя здесь, как бы я сейчас сделал – сначала бы вывел шайбу из своей зоны. Нужно выиграть вбрасывание, выйти из зоны, поменять вратаря и вчетвером раскатиться. Но всегда чему-то нужно учиться, будем разбираться.

– Снова вопрос по поводу удалений.

– Кошмар, просто кошмар, особенно во втором периоде. Мы сегодня практически половину периода сыграли в меньшинстве. Но это и усталость, с чего я начинал, две игры подряд в нашем физическом состоянии пока не можем проводить – очень тяжело.

Плюс удаления, из-за которых совсем подсаживаемся, потому такая игра и получилась сегодня.

– У вас уже была встреча с судьями, о которой вы говорили?

– Не было пока, а сегодня как раз удаления были по новым правилам, но с нами их не обсуждали. Например, про удаление Бурмистрова на вбрасывании мы не были в курсе, нам не говорили. Только завтра после тренировки нам расскажут, потому вопрос, почему не до турнира – мы бы нашли время поговорить об этом, – сказал главный тренер .