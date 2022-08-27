Мифтахов о победе «Ак Барса» над «Локомотивом»: «Про «сухарь» уже забыл. Я и во время матча не думаю, забили мне или нет»

высказался о победе над (2:0) на Кубке TANECO.

– Хорошая игра, первая домашняя игра для нас этим летом, и для меня после возвращения в клуб. Очень приятно при своих родных стенах, при своей поддержке. Пришли семья, друзья, это помогало. Команда сегодня делала все, чтобы не пропустить, парни ловили шайбы на себя, все это видели.

– Какой момент в матче был самым сложным?

– Сходу после игры сложно сказать, думаю, матч был ровным, не было особенных моментов с сильным накалом в нашу сторону, который бы запомнился. Если посмотреть видео, что-то найдем, а сразу не скажу.

– Насколько этот «сухой» матч может помочь в борьбе за статус первого номера?

– Каждый день нужно работать и доказывать, что ты достоин играть. А про «сухарь» я уже забыл, честно говоря, и в игре не ощущал этого.

Я во время матча не думаю, забили мне или нет – просто играешь и стараешься ловить каждый бросок, который летит в тебя. Нужно давать команде шанс на победу, – сказал вратарь .