Светлов о «Локомотиве»: «Излишне осторожный, суховатый хоккей. У молодежи из «Локо» – современный, агрессивный. Клубы будто из разных систем и эпох»

считает игру «Локомотива» суховатой и излишне осторожной.

– С большим интересом ждал встречу и . Обе команды выставили составы, близкие к оптимальным. Казань понравилась – потенциал Радулова, Шипачева, Войнова, Кагарлицкого, других звезд команды был виден. Ключевым стал роскошный пас через всю площадку защитника Войнова – на Зарипова. 1:0 – и сценарий на удержание, видимо, выбранный соперником, был нарушен.

Вообще «Локомотив» не порадовал. В предыдущих матчах команда забрасывала хотя бы по шайбе, а теперь сработала на ноль.

– Что происходит с «Локомотивом», который летом-2022 в пяти матчах с клубами КХЛ одержал лишь одну победу, причем по буллитам, с нулем заброшенных шайб за 65 минут?

– Для меня такой летний лагерь «Локомотива» – наверное, главный сюрприз всей предсезонки. При очень неплохом составе команда пока играет в излишне осторожный, суховатый хоккей. Возможно, дело в каких-то специфических нагрузках – и тогда ярославским болельщикам нет смысла волноваться. Но, возможно, есть и какие-то субъективные проблемы.

Знаете, в эти дни с интересом смотрел за молодежным турниром в Туле, который в эффектном стиле выиграл «Локо», показавший современный, агрессивный хоккей. Так вот, иногда казалось, что «Локо» и «Локомотив» – клубы из разных систем и эпох, настолько в плане тактики они друг на друга не похожи. Удивительно! – сказал бывший тренер клубов .