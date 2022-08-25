Ротенберг о Кубке мира-2024: «Готовы сделать все от нас зависящее, чтобы принять участие. Опыт 2016-го помог для победы на Олимпиаде»

заявил, что сборная России готова принять участие в Кубке мира-2024.

Участие команды остается под вопросом.

«В 2016 году был проведен очень хороший по уровню . Мы многое взяли на вооружение для будущего нашего хоккея, когда играли в Торонто. Приобретенный опыт нам очень помог, в том числе и для победы на Олимпийских играх 2018 года.

Конечно, мы всегда хотим участвовать в лучших соревнованиях. Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы принять участие в Кубке мира. Тогда мы воочию увидели, как лучшие хоккеисты в мире готовились к матчам. Мы смотрели тактику, разбирали упражнения и очень много взяли для себя с Кубка мира 2016 года.

Это была важнейшая часть нашей подготовки к Олимпийским играм и к победе в Пхенчхане. Полученный опыт участия в Кубке мира был просто неоценим, и мы готовы снова сыграть в этом соревновании. Для нас это очень важно, ведь конкуренция является двигателем прогресса. Мы к этому готовы.

Система сборных команд в постоянной работе, мы смотрим всех кандидатов практически круглогодично, поэтому всегда готовы к турнирам самого высокого уровня», – сказал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.