Воробьев о Фисенко: «Он может и умеет подраться. Я знаю, где его использовать»

поделился мнением о форварде .

Ранее стало известно, что игрок перейдет в «Металлург».

«Фисенко – рабочий центральный. Во-первых, нам нужен был центральный нападающий. Во-вторых, что очень важно, он может и умеет подраться. Я знаю, где его использовать. Все решим, как он приедет.

Я не запрещаю игрокам драться. Если посмотрите мою карьеру, то я сам любил участвовать в этих делах. Везже нужна голова. Драться игроку первого звена с игроком четвертого звена – неграмотно. Я не против драк, но надо относиться к ним с головой», – сказал главный тренер «Металлурга».