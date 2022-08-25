Кудашов об уходе Фисенко: «У «Динамо» большое количество молодежи, поэтому решили так»

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Главный тренер «Динамо» объяснил расторжение контракта с Михаилом Фисенко.

Алексей Кудашов высказался о победе над ЦСКА (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.

– Мне понравилась атмосфера на стадионе.

Наверное, за последние годы наибольшая аудитория зрителей собралась, давно не было такого количества. Команды сыграли под стать зрителям. Была интересная игра.

– Сегодня отыгрались, в прошлом матче – тоже. Почему так получается, что команда включается после пропущенных шайб?

– Отличный вопрос. Меня огорчает, что мы отыгрываемся. На самом деле правильно спросили, игра складывается из забитых и пропущенных.

Мы могли как выигрывать, так и проигрывать, были моменты. Обоюдоострая игра. Правильно сказали, что второй матч подряд отыгрываемся.

– Стало известно, что клуб расторгнет контракт с Михаилом Фисенко. Можете это прокомментировать?

– Большое количество молодежи, поэтому решили так, – сказал Кудашов.

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