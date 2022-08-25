Фисенко перейдет в «Металлург» после расторжения контракта с московским «Динамо»

Нападающий продолжит карьеру в другом клубе .

Московский клуб завершит сотрудничество с 32-летним хоккеистом, расторгнув с ним контракт, который действовал до 30 апреля 2023 года.

Новой командой Фисенко станет магнитогорский , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне нападающий набрал 7 (3+4) очков в 28 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок записал на свой счет 3 (1+2) балла в 11 играх.

Всего Фисенко провел 497 матчей в КХЛ и отметился 126 (51+75) баллами за результативность.