Фисенко перейдет в «Металлург» после расторжения контракта с московским «Динамо»

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Михаил Фисенко Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий «Динамо» Михаил Фисенко продолжит карьеру в другом клубе КХЛ.

Московский клуб завершит сотрудничество с 32-летним хоккеистом, расторгнув с ним контракт, который действовал до 30 апреля 2023 года.

Новой командой Фисенко станет магнитогорский «Металлург», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне нападающий набрал 7 (3+4) очков в 28 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок записал на свой счет 3 (1+2) балла в 11 играх.

Всего Фисенко провел 497 матчей в КХЛ и отметился 126 (51+75) баллами за результативность.

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