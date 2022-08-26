Генменеджер «Динамо» об уходе Фисенко: «Постепенно команда приобретает очертания. Благодарим Михаила за работу и самоотверженность»

Алексей Сопин прокомментировал уход Михаила Фисенко из «Динамо».
Вынуждены отказаться от одного из центрфорвардов, выбор делался исходя из соотношения цена-качество-возраст.
«Михаил Фисенко покидает наш клуб. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Как и говорилось ранее, мы вынуждены будем перед стартом чемпионата отказаться от одного из центральных нападающих, выбор делался исходя из соотношения цена-качество-возраст.
Постепенно команда приобретает очертания и идет навстречу сезону. Благодарим Михаила за работу и самоотверженность в играх за «Динамо», – сказал генеральный менеджер «Динамо».