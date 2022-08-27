Мальцев о Раффе: «Он мне нравился! Старичок ко мне хорошо относился, мог и наорать, но все по делу. Мне по душе искренние тренеры – Воробьев, Знарок»

Теги Нью-Джерси Колорадо Илья Воробьев Линди Рафф НХЛ Олег Знарок Джаред Беднар Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев сказал, что ему понравилось работать с Линди Раффом в «Нью-Джерси»

– Как я понимаю, наставник «Баффало» Линди Рафф тренер старой формации, больше напоминающий Петра Ильича Воробьева, а Беднар – уже современное тренерское поколение?

– Да, пожалуй. Беднар скорее усадит на скамейку и после матча скажет, где ты ошибся, он такой спокойный тренер.

Рафф же мне нравился! Такой старичок, который ко мне хорошо относился. Хотя при случае мог и наорать, поставить на место. Но все по делу!

– То есть вы предпочитаете прямых людей на тренерской скамейке, которые не будут камень за пазухой держать?

– Да, мне больше по душе искренние люди. Как те же Воробьев, Знарок, которые сразу выговаривают, и ты идешь на место. Чтобы оставаться в тонусе, иногда нужно, чтобы кто-то на тебя и накричал, – сказал Мальцев. 

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