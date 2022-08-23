Сергей Брылин: «Рафф – своеобразный человек и тренер, про него ходили страшные слухи и истории. Методы, которыми пользовались 20-30 лет назад, уже не работают»

поделился ожиданиями от работы с Линди Раффом.

Российский специалист ранее вошел в тренерский штаб .

– Чего ждете от работы с ?

– Думаю, что это будет интересно. Он очень своеобразный человек и тренер. До этого я никогда с ним не пересекался, только когда играл против его команд.

Но он произвел на меня очень хорошее впечатление. Очень спокойный и терпеливый. В хоккее он всю свою жизнь. У него огромное количество знаний.

Когда мы с ним разговариваем, то мне кажется, что находим общий язык и видим хоккей одинаково. Думаю, в плане работы у нас не должно возникнуть каких-то проблем.

– То есть его нельзя назвать жестким специалистом, как многие об этом говорят?

– Вы знаете, мне кажется, он поменялся. Раньше про него ходили какие-то страшные слухи и истории.

Я помню, наши ребята из «Баффало» говорили всякое про него. Я ничего такого не видел. Мне кажется, сейчас все тренеры немного поменялись. Потому что хоккей стал другим и игроки тоже. Иное поколение.

Те методы, которыми пользовались 20-30 лет назад, уже не работают. Поэтому, понятно дело, если ты хочешь быть главным тренером в , то должен находить подход к игрокам. К каждому индивидуально.

– Что будет входить в ваши обязанности?

– Я буду работать индивидуально с нападающими. Как я понял, мы разделим игроков на группы, за которые будем отвечать.

И я буду заниматься меньшинством, а также проводить быстрые анализы игр. Основные аспекты, вероятно, будут оговариваться уже на первом клубном собрании, – сказал Брылин.