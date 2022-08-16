Гусев о проблемах в «Нью-Джерси»: «Ни разу не предъявляли, что я в обороне плохо сыграл. Просто Раффу не нравилось, как я играю»

заявил, что в никто не критиковал его игру в обороне.

– Можете объяснить, что все‑таки у вас не получилось в НХЛ?

– Да все просто – пришел тот тренер, которому не нравится, как я играю. Ты можешь выступать хорошо или плохо, но если тренер не видит тебя в составе или не считает нужным тебя видеть, то с этим ничего не сделаешь. Ты должен просто трудиться, чем я и занимался. Сколько мне давали минут, столько и старался отработать.

А когда перешел во «Флориду», там был уже близок плей‑офф. Мне дали провести 5-6 матчей, а потом они уже готовились к кубковым играм – грубо говоря, без меня. Потому что они весь сезон играли без меня.

– Этот новый тренер «Нью‑Джерси» упрекал вас за работу в обороне (при Раффе Гусев набрал «минус 12» в 20 матчах при 5 (2+3) очках – прим. Sports.ru)?

– Что мне сказать? Въезжает в твою зону соперник, бросает от синей линии и забивает гол – что я тут могу сделать? Понимаю, что я не лучший по игре в защите.

Но меня и в меньшинстве не ставят. Если бы ставили, я бы этот навык улучшил. А вот когда тебе дают 8-9 минут и забивают, то просто не хватает времени, чтобы отыграться и твое звено забило бы ответный гол.

– Тренеры в НХЛ разговаривали с вами или там принято игнорировать?

– Там разговаривают, но больше о тактике, кто где должен находиться. Бывало, что и тет‑а‑тет меня вызывали, показывали мои смены. Обсуждали, почему и как я играл в эпизодах.

Диалог был всегда, не было ни разу за два года, чтобы тренер мне предъявлял, что я в обороне плохо сыграл и мне надо это улучшить. Если такие моменты были, то не так часто. И в НХЛ понимают, что каждый может ошибиться.