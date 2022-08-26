Сапунов о переходе в СКА из «Динамо»: «Этот шаг означает появление новых возможностей для развития в статусном клубе. Есть шанс поработать с сильным тренерским штабом»

Владислав Сапунов прокомментировал переход в систему СКА.

«Очень рад оказаться в СКА, эмоции от перехода замечательные! Для меня этот шаг означает появление новых возможностей для развития в сильном и статусном клубе, здесь у меня есть хороший шанс поработать с сильным и опытным тренерским штабом.

Есть огромное желание проявить себя, стать лидером и прогрессировать каждый день. Буду работать на все 100 процентов и показывать максимум того, на что способен.

Хотелось бы поблагодарить московское «Динамо» за все, что дал мне клуб, за то, как вложился в мое развитие. От времени, проведенного там, останутся самые теплые воспоминания, но теперь нужно двигаться дальше.

Этим летом успел провести сборы с «Динамо», принял участие в двух предсезонных турнирах. Физически чувствую себя прекрасно, полностью готов к старту нового сезона.

Петербург – очень красивый город! Чаще всего здесь бывал, конечно, в Хоккейном городе, и это отличное место: классная площадка, активные и очень позитивные болельщики. Рад буду снова сыграть здесь, но уже в составе команд системы СКА.

Хочу передать привет болельщикам СКА! И и могу заверить, что всегда буду делать все, чтобы наши команды радовали их красивой игрой и победами», – сказал 18-летний Сапунов.

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