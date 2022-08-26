Ротенберг о первой предсезонке во главе СКА: «Работа тренера – очень важная. Появилось больше ответственности»

рассказал о подготовке СКА к новому сезону.

– Роман Борисович, вы много лет в клубе. Это предсезонку вы прошли в новом качестве. В чем отличие?

– Много отличий. У меня десятилетний опыт работы с командой, но есть детали, которые мы улучшили в этом сезоне.

Считаем, что лучше подготовились. Работали над своими ошибками, которые допускали в прошлом. Этот опыт дает нам больше сил двигаться вперед. Нам важна каждая игра и тренировка.

Не можем быть довольны. Будем довольны – плохо подготовимся к следующей игре. А она всегда – самая важная. Проведем работу над ошибками, а лед покажет.

Считаем, что мы сейчас очень хорошо готовимся к сезону, но есть время, чтобы подкорректировать. Отработать то, что стоит улучшить.

– Что для вас лично изменилось?

– Работа тренера – очень важная. Появилось больше ответственности. Берем на себя ответственность и отвечаем за свои решения. Так мы говорим и игрокам, – сказал главный тренер .

Напомним, Ротенберг возглавил СКА в январе.