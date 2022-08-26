Никишин о 5:1 с «Сочи»: «Много нереализованных моментов, меньшинства и большинства. Надо работать над этими компонентами, в сезоне их будет много»

высказался после матча с (5:1) на турнире имени Пучкова.

– Хорошая игра. Много нереализованных моментов, много меньшинства и большинства – надо над этими компонентами работать, потому что их в сезоне будет много с нынешними правилами. Думаю, все довольны нашей сегодняшней игрой.

– Три очка у вас сегодня, и сегодня же вы продлили контракт с клубом. Поделитесь эмоциями.

– Да, подписал сегодня новый контракт. Доволен. Сразу же перед игрой причем подписал, поэтому на эмоциях, на позитиве отыграл этот матч. Очки, наверное, тоже к этому поводу. Все хорошо.

– Были тяжелые сборы, довольно много летнего хоккея. Как сейчас себя ощущаете с точки зрения физической формы?

– Провели сложные сборы, правда. Но игры на то и есть, чтобы показывать себя и выходить из этой, можно сказать, физической ямы. Играешь на эмоциях, получаешь удовольствие, в сезон входишь в более-менее оптимальной форме. Думаю, турнир отыграем и в сезон вкатимся хорошо.

– Насколько у вас уже завершен период адаптации в СКА?

– На 90%. Все-таки 10 еще есть, всегда все новое в любом случае. И адаптация, наверное, больше все-таки к городу. Москва и Санкт-Петербург сильно отличаются. Я очень люблю Москву и настолько привык к ней, что когда приехал сюда, даже удивился, когда окунулся в этот город. Но, думаю, недели две – и адаптируюсь более-менее. Но улицы и районы я до сих пор не могу выучить.

– С кем из ребят уже успели крепко подружиться?

– Со всеми общаюсь. Есть те, с кем играл, пересекался в сборных и просто по году рождения мы знакомы. А так защитники сидим все рядом, все общаемся. Да и не во время хоккея тоже со всеми списываемся, все нормально, – сказал защитник .